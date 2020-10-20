Ярославль, , 13:51 — REGNUM В Ярославской области участники рынка жилищно-коммунальных услуг и эксперты неоднозначно оценивают планы по отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года законопроект об этом был принят Госдумой России в первом чтении. 14 октября Комитет по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять проект во втором чтении.

Квитанция Yarregion.ru

Если закон будет принят, уже с января 2021 года банки и платёжные агенты не смогут взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ с граждан. Однако это вовсе не означает, что банки откажутся от комиссии, полагают все опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты.

«Думаю, банк не может оказывать услугу по приему платежей бесплатно. Там сидят операционисты, используется оборудование, есть затраты. Если комиссию запретят взимать с граждан, она ляжет на поставщиков услуг. Например, водоканал будет заключать договор с банками о приеме платежей и будет сам оплачивать эти услуги. За счет каких средств? Я не вижу другого источника кроме как включить комиссию в стоимость коммунальных платежей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталия Шетнева.

Иначе говоря, за те же банковские услуги все равно заплатят жители. Но не прямо, а опосредованно — через повышение тарифа. Если это произойдёт, то смысла в законе нет, полагает сопредседатель регионального штаба ОНФ, руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области Татьяна Бородина:

«Конечно, жители хотят, чтобы комиссия при оплате услуг ЖКХ не «взималась. Мы выступаем за то, чтобы этой комиссии не было, но только если она не будет включена в тариф. Как это будет сделано, сказать трудно. Сейчас есть механизмы, когда некоторые услуги оплачивает бюджет, например, в случае с квитанциями за капитальный ремонт. Но бюджет — это тоже средства налогоплательщиков. Пока решения о том, кто оплатит эти расходы, нет. Поэтому я сомневаюсь, что закон будет принят» — сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области Татьяна Бородина.

Сложившаяся практика довольно сложна. Как рассказала Наталия Шетнева, сегодня законодательство запрещает включать банковскую комиссию в тарифы поставщиков коммунальных услуг (горячая и холодная вода, тепло, газ, электричество и т.д.). А вот в составе жилищных услуг (плата за содержание и ремонт жилья) такая возможность есть. Но лишь если за это проголосовали сами жители или же решение принято местным органом власти, а жители не установили индивидуальный тариф. В итоге в одних случаях комиссия может взиматься, в других — нет. Это давно стало проблемой поставщиков ресурсов. При переходе на прямые договоры вопрос оплаты банковских услуг повис в воздухе.

«Фактически наша компания сейчас оплачивает сама комиссию в 1% при оплате через банкоматы и платежные терминалы. Если люди платят через отделение банка — там комиссию взимают с них, потому что эти услуги дороже. Если комиссию с физических лиц отменят, то банк теоретически сможет выставить счета нам. Но у нас в тарифе комиссия не заложена. Мы перешли на прямые договоры с жителями. Одна управляющая компания компенсирует нам часть комиссии, другая — нет. Нам ничего не остается кроме как нести эти расходы, которые вообще нигде не предусмотрены», — рассказал директор теплоснабжающей организации «АДС» Игорь Пучков.

Существующая система вполне жизнеспособна, полагает директор управляющей компании «МКД» из Переславля-Залесского Михаил Муленков. Если же государство хочет отменить комиссию, перекладывать её на поставщиков услуг или жителей неправильно. В этом случае эти расходы должно нести само государство.

«Мне кажется, в сегодняшней непростой ситуации государство могло бы взять на себя оплату комиссии за услуги ЖКХ через крупные государственные структуры, такие как Сбербанк. Если же этого не будет сделано, комиссия ляжет на плечи управляющих компаний. Тогда это придётся опять включать в тариф, то есть те же граждане заплатят эту комиссию, но в скрытом виде. Управляющая компания не может заниматься благотворительностью. Сейчас у нашей компании нет никаких скрытых тарифов. Жители платят отдельно за содержание и ремонт жилья, отдельно за коммунальные услуги и оплачивают банкам комиссию самостоятельно. Все чисто, понятно и прозрачно», — сказал директор УК «МКД», депутат Переславской городской думы Михаил Муленков.

Банковская комиссия за услуги ЖКХ не исчезнет после принятия закона — с этим согласен и сторонник новшества, депутат и председатель профильного комитета Ярославской областной думы Александр Тарасенков. Он полагает, что закон позволит снизить комиссию и уменьшить аппетиты банков.

«При запрете взимания комиссии с жителей поставщики услуг вынуждены будут выходить на банки и договариваться с ними о размере комиссии. Сейчас это проблема жителей. Они приходят в банк и платят ту комиссию, которую установил банк. Законодатель хочет переложить эту проблему с жителя на управляющую компанию или поставщика ресурсов. Логика в том, что они крупные, им проще договориться с банком и снизить комиссию. Затем она будет включена в тариф, вопрос будет в тарифном органе», — рассказал председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной думы Александр Тарасенков.

Ярославские эксперты и участники рынка сходятся в одном — механизм исполнения закона пока что неясен. Очевидно, что одновременно с его принятием необходимо менять целый ряд других нормативных документов. Они должны определить механизм оплаты банковских услуг в сфере ЖКХ. И, самое главное, того, кто будет нести эти затраты.

Читайте ранее в этом сюжете: В России отменяется комиссия при оплате услуг ЖКХ