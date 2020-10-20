Москва, , 13:49 — REGNUM Россельхозбанк стал ключевой финансовой организацией для поддержки российского агропромышленного комплекса. Об этом 20 октября заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Инвестиции Россельхозбанка — это не только цифры, а это конкретные результаты, ощутимые в масштабах всей страны. У нас каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо — это продукция предприятий, которые были построены на деньги Россельхозбанка», — заявил Листов.

Он отметил, что в настоящее время уверенно расширяется ипотечный портфель Россельхозбанка, особенно по сельской ипотеке.

«За 20 лет мы поддержали более 5200 инвестиционных проектов, а в отдельных сегментах, как, например, тепличное овощеводство, мы являемся основным банком-кредитором, то есть, по сути, формируем и «драйвим» развитие этой подотрасли АПК», — указал он.