Москва, , 13:51 — REGNUM Службы доставки «Яндекса» и Delivery Club в Москве проверят на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства. Подозрения связаны с назначением тарифов на развоз еды из ресторанов, заявил заммэра по экономической политике Владимир Ефимов на совете по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы.

В ходе заседания на тарифы доставщиков пожаловался вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, уполномоченный по защите ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. Он отметил, что «Яндекс» и Delivery Club поднимают стоимость доставки до 35% от стоимости заказа, так как в городе установилась их монополия.

Ресторанам в условиях санитарных мер приходится работать через доставку, выбора у них нет, и они платят «эти 35%». Работа их становится совершенно нерентабельной, подчеркнул он.

Ефимов пообещал проверить компании и при выявлении нарушений обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

В компаниях «Яндекс.Еда» и Delivery Club заверили, что готовы к обсуждению тарифов. Претензий у проверяющих органов ранее не было, сообщили представители компаний «Интерфаксу».

Читайте также: В России множатся поддельные сайты с доставкой еды