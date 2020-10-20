Уфа, , 13:45 — REGNUM Два проекта общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей планируют реализовать в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба республиканского минэкономразвития и инвестиционной политики.

По сообщению пресс-службы ведомства, две компании намерены создать в Башкирии комплекс для крупного рогатого скота и пять объектов придорожного сервиса.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, во время реализации данных проектов будет создано 200 рабочих мест. При этом сумма инвестиций составит свыше 1,2 млрд рублей.

Отмечается, что ГК «ТранзитСити» направит на реализацию проекта по строительству пяти объектов придорожного сервиса вдоль федеральных автотрасс М-7 «Волга» и М-5 «Урал» в Башкирии порядка одного млрд рублей. При этом будет создано 180 рабочих мест. А в Гафурийском районе будет возведен современный комплекс по содержанию племенного крупного рогатого скота до 2,5 тысяч голов стада. Кроме этого, будет построен убойный цех с планируемой реализацией говядины до 300 тонн в год. На эти цели ИП Глава К (Ф)Х Рахматуллина направит порядка 235 млн руб. В этом комплексе будет создано 20 рабочих мест.

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