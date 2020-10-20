Иркутск, , 13:29 — REGNUM Иркутской области, которая является самым лесодобывающим регионом России, удалось почти на 19% снизить незаконные вырубки. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова главы региона Игоря Кобзева.

По его словам, необходимо актуализировать «дорожную карту» по снижению объемов незаконных рубок на территории Иркутской области с учетом решений, принятых недавно Президентом России Владимиром Путиным о запрете вывоза из страны необработанной или мало обработанной древесины.

«Для этого нужно тщательно изучить законодательные инициативы, принимаемые на федеральном уровне», — подчеркнул глава Приангарья.

Также в официальной информации приводится слова министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрия Пертренева по поводу инициации процедуры расторжения договоров аренды с арендаторами лесных участков, на территории которых зафиксирован наибольший рост незаконных рубок. Так, например, в текущем году расторгнут договор аренды с ООО «Альянс Лес Плюс» на территории Аларского, Балаганского, Заларинского, Черемховского лесничеств.

Всего с начала 2020 года, в рамках реализации мероприятий плана по снижению объема незаконной заготовки древесины на территории Приангарья на 2020−2023 годы, на пунктах приема и отгрузки древесины выявлено 514 нарушений законодательства. Судами принято 367 решений о привлечении к административной ответственности, из них 305 решений о назначении штрафов на общую сумму более 62 млн рублей. Возбуждено четыре уголовных дела по фактам незаконного перемещения через таможню древесины в крупном размере.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо — или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Комментируя данное решение, глава Приангарья Игорь Кобзев напомнил, что ещё 8 сентября, во время видео-конференц-связи с регионами, пострадавшими от наводнения летом 2019 года, он просил главу государства поддержать разработанные в области мероприятия по борьбе с варварским уничтожением леса.

«Теперь наши усилия поддержаны и на федеральном уровне. Мы готовы к немедленному исполнению всех принятых решений», — подчеркнул Игорь Кобзев.

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