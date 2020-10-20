Ташкент, , 13:28 — REGNUM Резервные активы Узбекистана по состоянию на 1 октября 2020 года составили $33,5 млрд, что на 3,3% меньше, чем месяцем ранее, сообщили 20 октября в пресс-службе Центрального банка.

Объем резервов в иностранной валюте уменьшился на 6,5%, до $14,5 млрд, в золоте — на 1,1%, до $18,6 млрд. Золотовалютные резервы Узбекистана сокращаются второй месяц подряд.

Ранее в Центральном банке Узбекистана обеспокоились слабой диверсификацией золотовалютных резервов республики. Вместо золота планируется купить казначейские облигации США. Позднее глава Центробанка Мамаризо Нурмуратов признался, что проблема диверсификации связана с отсутствием специалистов.

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