Грозный, , 13:19 — REGNUM В Чечне туризм станет одним из основных видов экономической деятельности. Для привлечения туристов в республику планируется приступить ко второму этапу строительства всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи», разработать новые туристические маршруты, создать комфортные условия для пребывания гостей. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания с правительством республики.

Так, было сказано, что вопросы продолжения строительства курорта «Ведучи» были обсуждены в ходе рабочей поездки в Чечню вице-премьера РФ, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.⠀Он обещал оказать содействие в запуске второго этапа развития туркомплекса.

«Мы нашли полное взаимопонимание по этому вопросу. С учетом его рекомендаций оптимизировали проект. В ближайшее время к курорту будут проведены электрические и газовые сети, а также полноценная асфальтированная дорога. Я поручил Абдуле Магомадову качественно и оперативно подготовить необходимую документацию для предоставления в федеральный центр. Все взятые на себя обязательства мы выполним в полном объеме», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Помимо этого, в регионе имеются около 30 туристических маршрутов, в том числе в Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, селение Беной, город Грозный. Необходимо улучшить транспортное сообщение между туристическими объектами, расширить сферу услуг, в том числе открыть спа-салоны, кинотеатры и другие объекты, чтобы обеспечить гостям и жителям региона полноценный досуг. Над всеми этими вопросами власти региона работают, подчеркнул глава Чечни.

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