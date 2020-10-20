Брюссель, , 13:28 — REGNUM Международная платформа по устойчивому финансированию (IPSF), созданная в ЕС, сформирует специальную рабочую группу по таксономии, сопредседателем в которой будет Китай. Об этом говорится в докладе IPSF, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

В IPSF намерены к середине 2021 года выпустить основы для единой таксономии Евросоюза и КНР. Китаю поручено контролировать усилия по гармонизации таксономий устойчивого финансирования, которые на сегодняшний день используют страны, входящие в IPSF.

Платформа предназначена для создания таксономии «общих основ», которые определяют общие черты разных таксономий. В докладе говорится, что если таксономии разрабатывать изолированно, фрагментация практик и правил будет расти, что означает сдерживание роста глобальных рынков устойчивого финансирования.

Рабочей группе по таксономии под сопредседательством Китая и ЕС поручат сравнить существующие таксономии экологически устойчивых инвестиций в странах-участницах, выявить общие черты и различия в их подходах, критериях и результатах. Общие черты таксономий, уже существующих в рамках членства в IPSF, будут опубликованы в 2021 году.

«Эта общая таксономия обеспечит прозрачность для всех инвесторов и компаний, станет уникальной общей точкой отсчета для определения инвестиций, которые считаются экологически устойчивыми в соответствующих юрисдикциях IPSF», — говорится в документе.