Москва, , 13:05 — REGNUM В сентябре 2020 года в Москве зарегистрировали 15 422 перехода прав на вторичное жильё. Об этом 20 октября сообщили в управлении Росреестра по столице.

Это примерно в полтора раза больше, чем в сентябре 2019 года, когда зарегистрировали 10 027 договоров. На 5% увеличился показатель августа 2020 года, когда было зафиксировано 14 695 договоров.

Всего за девять месяцев в Москве зарегистрировали 93 313 договоров купли-продажи жилья, что на 11% меньше результатов того же периода 2019 года, когда зарегистрировали 105 339 сделок.