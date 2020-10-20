Москва, , 12:59 — REGNUM Поправки о Налоговый кодекс РФ о налоговом вычете на физкультуру очень важны, поскольку стимулируют граждан вести здоровый образ жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.

«Эта инициатива важна, поскольку стимулирует здоровый образ жизни, — сказала Пронина. — Правительство внесло законопроект, в котором отражено, что налог на фитнес должен быть отнесен в категорию социальных вычетов по налогу на доходы физлиц. Сумма вычета индивидуальна и будет зависеть от фактических расходов на услуги спортзалов и фитнес-клубов. Совокупная сумма расходов, за которую можно получить этот вычет, составляет 120 000 рублей. Кроме того, возможность предоставления вычета не повсеместна, — конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые он [вычет] будет распространяться, в дальнейшем определит Министерство спорта отдельным нормативно-правовым актом».

Пронина подчеркнула, что и в развитых странах существуют различные способы стимулирования граждан к укреплению здоровья, однако в виду различия налоговых систем по сравнению с Россией они отличаются от того вычета, который предлагается в РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в Налоговый кодекс о предоставлении гражданам социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги.

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