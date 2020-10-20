Москва, 20 октября 2020, 12:59 — REGNUM Поправки о Налоговый кодекс РФ о налоговом вычете на физкультуру очень важны, поскольку стимулируют граждан вести здоровый образ жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.
Пронина подчеркнула, что и в развитых странах существуют различные способы стимулирования граждан к укреплению здоровья, однако в виду различия налоговых систем по сравнению с Россией они отличаются от того вычета, который предлагается в РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в Налоговый кодекс о предоставлении гражданам социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги.
Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве РФ рассмотрели поправки о налоговом вычете на физкультуру