Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Работа общественного транспорта в Грузии может быть приостановлена, если эпидемиологическая обстановка в стране ухудшится. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 20 октября после заседания координационного совета по защите населения от коронавируса заявила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.

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Она отметила, что в Батуми, когда там были высокие темпы распространения коронавируса, к такой мере уже прибегали, и при необходимости ее введут там, где понадобится.

«Совет обсудит это на основе рекомендаций эпидемиологов, и такие решения будут приниматься точечно, там, где это необходимо», — сказала Мезвришвили.

Стоит отметить, что около месяца Аджария была наиболее неблагоприятным регионом в Грузии с точки зрения опасности заразиться коронавирусом. В автономной республике в сутки выявляли до 60−70% носителей коронавируса от общего числа по стране. По данным на 20 октября Аджария по этому показателю находится на третьем месте после Тбилиси и Имеретии.

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