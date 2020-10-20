Москва, , 12:51 — REGNUM Традиционный ежегодный Деловой форум стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), состоится в период с 20 по 28 октября в онлайн-режиме. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты РФ.

«Мероприятия традиционного ежегодного Делового форума БРИКС пройдут впервые в онлайн-режиме 20, 22, 26 октября. Пленарное заседание будет проведено 28 октября», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин, программа форума будет включать в себя девять панельных сессий, где участники обсудят опыт стран БРИКС в преодолении последствий пандемии и широкий круг актуальных вопросов дальнейшего развития делового сотрудничества в рамках объединения.

Кроме того, он уточнил, что наибольшее внимания будет уделено сотрудничеству в области экономики, цифровых технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, энергетики, экологии и женского предпринимательства.

«Приоритеты российского председательства в БРИКС — это продвижение общих интересов стран БРИКС на международных площадках, развитие сотрудничества в торговой и финансово-экономической областях, взаимодействие в гуманитарной и культурной сферах», — подчеркнул Катырин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно, что саммит стран БРИКС пройдёт 17 ноября и состоится в видеоформате.