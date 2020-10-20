Тюмень, , 12:49 — REGNUM Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) поставил 60 газовых низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292.67 в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Автобусы оснащены газовыми моторами ЯМЗ-530 CNG. В салоне автобусов имеются система кондиционирования и зарядка для гаджетов. В кабине водителя установлены видеорегистратор и комплекс из семи камер с функцией мгновенной передачи информации на автобазу.

Низкопольные автобусы оснащены механическими аппарелями и электронными системами наклона кузова в сторону дверей. Вместимость ЛиАЗ-5292.67 составляет 109 пассажиров.

Отмечается, что в салоне автобуса есть места для инвалидной коляски и собаки-поводыря.

Ранее Горьковский автозавод поставил 30 автобусов ЛиАЗ-5292 в Сочи. Транспортные средства предназначены для эксплуатации на предгорных маршрутах. Вместимость автобусов — 108 человек.

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