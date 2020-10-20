Ставрополь, , 12:45 — REGNUM Аграрии Ставрополья с начала 2020 года получили более 630 млн рублей страховых выплат. По итогам года эта сумма может вырасти до 1,5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе губернатора края по итогам совещания по вопросам работы аграрной отрасли региона.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что в текущем году осенний сев в крае проходит в условиях недостаточной влагообеспеченности. По мнению губернатора, с учетом сложных погодно-климатических условий особую актуальность приобретает страхование посевов.

«Ориентировочно, страховые выплаты ставропольским аграриям составят в этом году около 1,5 млрд рублей. Причем страховыми компаниями уже произведены авансовые платежи на сумму 632 млн рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом году сельхозтоваропроизводители Ставрополья стали чаще прибегать к агрострахованию — на сегодня в крае уже застраховано порядка 324 тыс. гектаров. Губернатор поручил главам муниципалитетов края организовать разъяснительную работу на территориях, рассказав о преимуществах такого страхования, уделив особое внимание небольшим фермерским хозяйствам.

Глава Ставрополья также поручил правительству и министерству сельского хозяйства региона проработать вопрос по созданию специального консультативного центра для фермеров для оказания им юридической и другой поддержки.