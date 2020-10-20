Москва, , 12:37 — REGNUM Дефицита подсолнечного масла в России не ожидается. Об этом 20 октября заявили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

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В ведомстве отметили, что объёмов производства этого продукта питания достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта. По прогнозу, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит 176,3%.

«Министерство не прогнозирует дефицита подсолнечного масла», — говорится в сообщении федерального министерства.

В ведомстве также заявили о проводимой работе по «сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке».

«Факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой», — подчеркнули в Минсельхозе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики центра «Совэкон» сообщили о рекордном взлёте цен на сырое подсолнечное масло в России. По данным экспертов, «Совэкон», за неделю стоимость повысилась в среднем на 6,6% — до 74 175 рублей за тонну. Причиной такого подорожания специалисты назвали новый скачок экспортных цен на масло на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели. Также на 4,66% выросла и стоимость подсолнечника.