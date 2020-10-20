Пермь, , 12:28 — REGNUM В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за август 2020 года составила 38 803,4 рубля. В сравнении прошлогодним показателем рост составил 2,2%, сообщает Пермьстат.

Вместе с тем отмечено снижение реальной заработной платы в августе 2020 года на 1% в сравнении с августом 2019 года.

За восемь месяцев 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 39 963,4 рубля. Рост составил 4%. Реальная зарплата выросла на 1,1% относительно прошлогоднего показателя за январь-август.

Самую высокую зарплату в августе 2020 года получали работники, которые трудятся в сфере по добыче полезных ископаемых — 61 929,9 рублей, самую низкую — работники гостиничного бизнеса и предприятий общепита (17,693,7 рублей).