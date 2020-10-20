Сеул, , 12:28 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Южной Кореи может понизить учётную ставку на 0,25% в течение 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на директора международного рейтингового агентства Fitch Ratings Джереми Цукера.

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Известно, что данная мысль была обнародована в ходе онлайн семинара на тему «Экономика Южной Кореи и кредитные перспективы в условиях пандемии коронавируса».

Представитель агентства отметил, что в текущем году Банк Кореи понизил учётную ставку до 0,5% для поддержания ликвидности и стабилизации валютного рынка, однако не смотря на это, темпы роста экономики страны замедлились, а экономические показатели ухудшились.

Напомним, что ранее эксперты агентства сохранили кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне АА—. По прогнозам, темпы падения экономики в текущем гоу составят 1,1%, а в 2021 году темпы роста составят 3,7%.

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