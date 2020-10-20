Москва, 20 октября 2020, 12:20 — REGNUM В случае запрета в России микрофинансовых организаций следует подумать об альтерантивных источниках кредитования граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова, высказавшегося против существования в РФ МФО.
Как пояснил Ордов, отмена МФО без предоставления четкой и понятной альтернативы может вызвать тяжелые социальные последствия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, могут ли власти РФ провести кредитную амнистию для заемщиков МФО.
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