Москва, , 12:20 — REGNUM В случае запрета в России микрофинансовых организаций следует подумать об альтерантивных источниках кредитования граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова, высказавшегося против существования в РФ МФО.

«У запрета микрофинансовых организаций есть и обратная сторона. В кризис 2020 года основными потребителями услуг микрофинансовых организаций стали молодые люди в возрасте до 30 лет, доля которых в общем количестве обратившихся за кредитом в МФО возросла с 27% до 31%. Более 60% кредитов МФО выданы гражданам РФ до 39 лет. Средняя сумма кредита составляет порядка 30 тысяч рублей. То есть кредит используют для текущего потребления, занимая до зарплаты, — отметил Ордов. — Если запретить МФО, то как эти люди должны будут балансировать свои доходы и расходы? Есть ли доступная альтернатива для тех, кому не всегда хватает до зарплаты, а сбережения отсутствуют? Молодые люди менее склонны иметь сбережения и уже привыкли использовать кредиты для финансирования текущих расходов».

Как пояснил Ордов, отмена МФО без предоставления четкой и понятной альтернативы может вызвать тяжелые социальные последствия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, могут ли власти РФ провести кредитную амнистию для заемщиков МФО.

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