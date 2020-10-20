Пермь, , 12:18 — REGNUM В Пермском крае общий объем задолженности по заработной плате за месяц вырос на 15,5% и составил около 7,2 млн рублей, сообщает Пермьстат.

Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации транспорта — 6 млн 247 тыс. рублей, что составляет 87,1% от общей суммы задолженности. Причиной образовавшейся задолженности названо отсутствие собственных средств у предприятий.

Общая сумма долга в 20,9 раза превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих задолженность. На одного работника приходится 69,7 тыс. рублей задолженности.

Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 5,8 млн рублей, в 2018 году — 0,9 млн рублей. Объем невыплаченной зарплаты уволенным в 2019 году и ранее работникам составил 6,6 млн рублей