Москва, , 12:16 — REGNUM Бюджету РФ вполне по силам профинансировать кредитную амнистию задолженности в микрофинансовых организациях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал идею лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова, который выступил за проведение такой амнистии.

«Возможно, что Сергей Миронов немного забегает вперед. Если реальные доходы населения продолжат падать, а экономическое восстановление затянется, то «финансовая амнистия» будет вызывать все больший отклик в сердцах заемщиков, — сказал Ордов. — Объем кредитного портфеля микрофинансовых организаций составляет порядка 215 млрд руб., что в объеме кредитного портфеля по потребительскому кредитованию банковского сектора не превышает 2%. Таким образом, относительно небольшая сумма кредитного портфеля микрофинансовых организаций распределена между заемщиками в количестве более 11 млн граждан».

Как пояснил Ордов, в случае ухудшения экономических условий бюджету РФ вполне по силам оказать помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и профинансировать кредитную амнистию их задолженности в МФО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее против предложения о кредитной амнистии высказался директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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