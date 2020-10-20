Москва, 20 октября 2020, 12:16 — REGNUM Бюджету РФ вполне по силам профинансировать кредитную амнистию задолженности в микрофинансовых организациях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал идею лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова, который выступил за проведение такой амнистии.
Как пояснил Ордов, в случае ухудшения экономических условий бюджету РФ вполне по силам оказать помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и профинансировать кредитную амнистию их задолженности в МФО.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее против предложения о кредитной амнистии высказался директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
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