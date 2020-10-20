Москва, , 11:58 — REGNUM Представители Минпромторга РФ и Минздрава РФ поддерживают введение онлайн-продажи рецептурных лекарств, однако сложность заключается в маркировке. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Вопрос, связанный с онлайн-торговлей лекарственными препаратами рецептурными, это тоже связано с тем, что и Минздрав, и мы поддерживаем в целом переход на формат продажи через интернет-магазины по рецептурным препаратам. <…> Всё упирается в маркировку», — сказал Мантуров.

По его словам, ключевой целью в рамках Евразийского экономического пространства является внедрение единой системы подходов по маркировке, что поспособствует единому лекарственному рынку: «Мы должны видеть все процессы, все цепочки, тогда нужно будет принять окончательное решение в части онлайн-торговли по рецептурным препаратам».