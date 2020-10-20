Москва, , 11:55 — REGNUM Если в Госдуме РФ всерьез начнут обсуждать возможность кредитной амнистии для заемщиков микрокредитных организаций, то есть риск, что люди побегут в МФО, зная, что долги за них погасит государство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал соответствующую идею лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова

«Кредитная амнистия фактически означает, что государству придется платить за людей. Что такое кредитная амнистия? Вы же не можете просто взять и не вернуть деньги в МФО. Значит, их должен вернуть кто-то другой. Конкретно — бюджет. То есть какое-то количество миллиардов рублей надо будет изыскать в бюджете для того, чтобы покрыть долги, — пояснил Зубец. — Кроме того, надо понимать, что будет, как только появится вариант прохождения кредитной амнистии через Думу. Народ бросится в МФО брать кредиты, зная, что их покроет государство».

Поэтому Зубец призвал депутатов Госдумы РФ думать о последствиях, прежде чем предлагать что-то.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов заявил, что для заемщиков МФО «необходимо провести кредитную амнистию, проще говоря, списать им долги».

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