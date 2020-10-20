Москва, 20 октября 2020, 11:55 — REGNUM Если в Госдуме РФ всерьез начнут обсуждать возможность кредитной амнистии для заемщиков микрокредитных организаций, то есть риск, что люди побегут в МФО, зная, что долги за них погасит государство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал соответствующую идею лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова
Поэтому Зубец призвал депутатов Госдумы РФ думать о последствиях, прежде чем предлагать что-то.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов заявил, что для заемщиков МФО «необходимо провести кредитную амнистию, проще говоря, списать им долги».
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