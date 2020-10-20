Ташкент, , 11:54 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2020 года объем экспорта из Узбекистана составил $11,8 млрд, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в Центральном банке республики.

За отчетный период объем импорта сократился на 27,8%, до $16,1 млрд. В Центробанке спад внешнего товарооборота республики объяснили падением мировых цен на энергоресурсы и замедлением темпов глобальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—августа 2020 года товарооборот Узбекистана составил $24,54 млрд, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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