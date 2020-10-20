Томск, , 11:52 — REGNUM Аграрии Томской области завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. По предварительным данным, хозяйства региона намолотили 427 тыс. тонн зерна в бункерном весе.

Как сообщили ИА REGNUM 20 октября в областной администрации, в этом году урожайность зерновых в регионе стала рекордной, составив 26,2 центнера с гектара. Томская область заняла по этому показателю второе место в Сибири, уступив лишь Красноярскому краю (32 ц/га).

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Омской области также завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, намолотив 3 млн 84 тыс. тонн зерна.

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