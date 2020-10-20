Москва, 20 октября 2020, 11:44 — REGNUM Вместо того, чтобы запрещать в России МФО, нужно сделать так, чтобы гражданам не пришлось искать займа до зарплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, выступившего за запрет в РФ микрофинансовых организаций.
Как подчеркнул Зубец, Центробанк РФ в отношении МФО действует довольно жестко, и легальные МФО ведут себя в пределах приличия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, чем политика банков отличается от политики МФО.
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