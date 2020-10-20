Москва, , 11:44 — REGNUM Вместо того, чтобы запрещать в России МФО, нужно сделать так, чтобы гражданам не пришлось искать займа до зарплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, выступившего за запрет в РФ микрофинансовых организаций.

«На сегодняшний день МФО работают в своей нише и выполняют свою финансовую функцию, — сказал Зубец. — Если мы закроем МФО, то куда пойдут люди? Люди пойдут к бандитам или в ломбарды. Никто их не отменял. Ломбарды —это нормальные финансовые учреждения с длинной пятисотлетней историей. Закрывать виды бизнеса — это лечить симптомы. А надо лечить проблемы. Надо сделать так, чтобы в РФ было меньше людей, которым не хватает денег до заработной платы. И партия «Справедливая Россия», которая сидит в Госдуме, должна не микрофинансовые организации закрывать, а предлагать программы для развития экономики страны, чтобы падал уровень бедности».

Как подчеркнул Зубец, Центробанк РФ в отношении МФО действует довольно жестко, и легальные МФО ведут себя в пределах приличия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, чем политика банков отличается от политики МФО.

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