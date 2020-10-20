Москва, , 11:41 — REGNUM Микрофинансовые организации в РФ занимают свою нишу и работают с более рискованной аудиторией, нежели банки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал идею лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова запретить так называемые займы до зарплаты.

«Это неосуществимо и невозможно. МФО — это организации, которые действуют на законных основаниях в соответствии с российским законодательством. И вот так взять и в один прекрасный день запретить их — это не серьезно, — сказал Миронов. — Кроме того, и на Западе есть МФО. Другое дело, что там действительно проценты по кредитам ниже. Например, есть ограничения, что стоимость кредита не может превышать 70−90%. Но 70% — это тоже не три копейки. Кроме того, чем отличается микрофинансовая организация от банка? У банка более жесткие требования по регулированию устойчивости и инвестиций. И по портфелю. Банк дает более длинные деньги под более низкий процент. А МФО работают с более рискованной аудиторией с более высокими процентами. В этом разница».

Как подчеркнул Зубец, МФО занимают свою нишу, и нельзя сказать, что это какие-то мошенники.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов раскритиковал работу МФО и назвал ее мошеннической.

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