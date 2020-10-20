Сеул, , 11:36 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics вошла в топ-5 ежегодного рейтинга «Лучшие мировые бренды» (Best Global Brands). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей консалтингового агентства Interbrand.

Согласно опубликованным данным, компания заняла пятую строчку в списке, что на одну ступень выше по сравнению с прошлым годом. Стоимость компании оценивается в $62,3 млрд, что на 2% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Известно, что первое место в рейтинге занимает компания Apple, второе — Amazon, третье — Microsoft, четвертое — Google.

В данный список также попала автомобилестроительная компания Hyundai Motor (36-е место, $14,3 млрд).