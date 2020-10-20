Ижевск, , 11:29 — REGNUM Комиссия минстроя Удмуртии утвердила новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь стоимость проезда при оплате наличными составит 25 рублей, таким образом, тариф повышен на 25%. При этом при оплате транспортной или банковской картой проезд обойдется в 23 рубля, при оплате картой «Мир» — в 19 рублей до конца текущего года.

По словам министра строительства, архитектуры и жилищной политики республики Дмитрия Сурнина, перед принятием решения комиссия подробно изучила документы, которые представили транспортные компании ИжГЭТ и ИПОПАТ. Их совокупный убыток по итогам 2019 года составил 77,5 млн рублей.

«Мы не можем допустить, чтобы финансово-экономическое состояние предприятий и дальше ухудшалось», — пояснил министр.

«Всем известно, что в Ижевске организация работы общественного транспорта — одна из самых лучших и грамотно выстроенных в ПФО. Нельзя допустить изменения этого преимущества, которое давно стало для жителей столицы Удмуртии нормой. При этом стоимость проезда в общественном транспорте даже с сегодняшним повышением остаётся на уровне средних показателей в ПФО», — добавил Сурнин.

Как сообщало ИА REGNUM, с очередной просьбой о повышении тарифов на проезд выступили предприятия-перевозчики ИжГЭТ и ИПОПАТ. Предприятия указали, что износ парка очень высокий, цены на топливо и электроэнергию постепенно повышаются. С момента последнего повышения тарифов на проезд стоимость дизельного топлива выросла на 46%, метан повысился в цене на 85%, а затраты на запчасти выросли на 20−25%.

Последний раз тариф на проезд в Ижевске повышался в 2015 году, до настоящего момента он составлял 20 рублей.

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