Москва, , 11:28 — REGNUM То, что в кризис люди скапливают наличность — это абсолютно адекватное явление, тренд и, скорее всего, объем наличности у россиян будет ещё какое-то время расти, считает финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский. Об этом он заявил ИА REGNUM 20 октября, комментируя информацию о том, что россияне запаслись наличностью.

«Почему люди это делают? Во-первых, им банально страшно, нет большого доверия к финансовой системе, к правительству, банкам. Все помнят 1998 год и предыдущие кризисы, когда сгорали все накопления. За несколько поколений рубль регулярно обесценивался. Во-вторых, падает ставка по вкладам. Люди не видят смысла держать деньги в банках, где есть риски, и забирают их. И многие не понимают, куда их еще инвестировать, поэтому хранят в наличке, или вкладывают в недвижимость. В-третьих, в России растет теневая область экономики, люди теряют работу, а цены на товары и услуги растут», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что самозанятые, ИП, малый бизнес хотят уходить от налогов, чтобы хоть на чем-то экономить, чтобы что-то зарабатывать. Объективно покупательская способность у населения сильно упала. Если посмотреть на график стоимости рубля, то с 14 января по 14 октября доллар примерно вырос с 61 до 78 рублей, то есть за 10 месяцев на 17 рублей, это фактически прямая линия, за исключением экстремума в марте.

По мнению Марчинского, этот рост продолжится как минимум до выборов президента в США. «И если выиграет Байден, это будет большой негатив для рубля. Если выиграет Трамп, то риторика для рубля будет позитивная. До этого момента, я считаю, что доллар еще на 2−3 рубля вырастет», — добавил инвестор.