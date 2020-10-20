Москва, , 11:27 — REGNUM В «Единой России» обещают ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы предложить поправку о сохранении существующего финансирования некоммерческих организаций (НКО), передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

«На нашей встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, состоявшейся 19 октября, мы подняли этот вопрос. Несмотря на ограниченность финансовых средств и сокращение расходов по ряду направлений бюджета, мы договорились о том, что финансовая поддержка социальных некоммерческих организаций будет сохранена. Соответствующая поправка будет подготовлена и внесена ко второму чтению бюджета», — заверил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Заявление главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова (КПРФ) парламентарий о сокращении финансирования НКО он объяснил тем, что «в проекте бюджета, внесенном в Государственную думу, нет приложения, в котором расписывались бы средства, направляемые на поддержку данных организаций». Обычно такое приложение присутствовало при внесении бюджета, то есть еще до первого чтения, указал депутат.

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