Чита, , 11:25 — REGNUM Власти Забайкальского края известили об увеличении размера субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей. Как сообщает сегодня, 20 октября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова министра финансов региона Веры Антроповой, в край дополнительно придёт 100 миллионов рублей. Таким образом, общий объем субсидии теперь составляет около 410 миллионов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пособие выплачивается ежемесячно и распространяется на третьего или последующих детей, если раньше эта мера поддержки не назначалась. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на ребёнка — в Забайкальском крае он составляет 12 841,96 рублей.

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