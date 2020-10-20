Сеул, , 11:53 — REGNUM В третьем квартале 2020 года экспорт товаров малых и средних предприятий (МСП) Южной Кореи вырос на 4%, до $25,6 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Согласно опубликованным данным, из 20 наименований наиболее востребованных экспортных товаров по 13-ти зафиксирован рост поставок. Кроме того, было зафиксировано увеличение поставок в пять стран, среди которых США и Китай, на которые приходится 58% всех зарубежных поставок.

Известно, что в сентябре текущего года экспорт МСП Южной Кореи вырос на 19,6%, до $9,44 млрд

Среди товаров, идущих на экспорт, наибольшая доля пришлась на пластиковую продукцию — 5,3%, косметику — 5,1%, автозапчасти — 3,7%, оборудование для производства полупроводников — 3,2%.