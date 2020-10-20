Лондон, , 11:12 — REGNUM Стоимость базовой комплектации обновлённого Volkswagen Tiguan в Великобритании составит 24 915 фунтов стерлингов (около 2,5 млн рублей). Прайс-лист на модель распространила пресс-служба немецкого автопроизводителя.

За указанную сумму покупатель получит авто с 1,5-литровым двигателем TSI производительностью 128 «лошадей», который агрегатируется с шестискоростной механической трансмиссией. Такой мотор позволяет машине набрать первую «сотню» за 10,9 секунды. Минимальный расход топлива равен 5,3 литра.

В начальной комплектации рестайлинговая модель имеет 17-дюймовые диски колёс из лёгкого сплава, светодиодную головную оптику, новую мультимедийную систему MIB3 с восьмидюймовым экраном, а также помощник Lane Assist и Front Assist. Также автопроизводители оснастили авто многофункциональной фронтальной видеокамерой.

Что же касается топовой версии Tiguan, то она на британском авторынке стоит 39 010 фунтов стерлингов (около 3,9 млн рублей).

Ранее стало известно, что компания Volkswagen намерена в 2021 году увеличить долю продаж электромобилей в Норвегии до 90%, а через два года планирует продавать в этой стране автомобили только на электротяге.

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