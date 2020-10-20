Брюссель, , 10:59 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda ускорил отказ от выпуска машин с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) для Европы. Об этом сообщает газета The Times.

Автопроизводитель планирует прекратить производство машин с бензиновыми и дизельными ДВС для Европы уже к концу 2022 году. Стоит отметить, что ранее предполагаемым сроком отказа компании от силовых агрегатов, использующих углеродное топливо, значился 2025 год.

«Honda ускорила на три года — с 2025 на 2022 год — планы перевода всех основных европейских моделей на электродвигатели, и в достижении этой цели ключевую роль будет играть наша технология гибридных двигателей», — говорится в статье британской газеты.

Машины с ДВС в компании намерены заменить на авто с гибридными моторами и электрокары. Уже сейчас в модельном ряду марки для Европы есть гибридные CR-V и Jazz, а также электрокар Honda e.

Ранее компания Honda объявила о прекращении участия в гонках «Формула-1» в качестве поставщика двигателей и моторов. Причиной этого, стал отказ автопроизводителя от двигателей, использующих углеродное топливо.

Читайте также: Honda запустит спецпрограмму по восстановлению Acura NSX в США