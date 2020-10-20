Москва, , 10:52 — REGNUM Жители России отказываются от уже одобренных банками кредитов, так как осознают, насколько сильно ухудшилось их положение, и понимают, что государство решило «добить экономику». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал соответствующую новость.

«Жители РФ начинают активно отказываться от кредитов по двум причинам. Во-первых, они осознают ухудшение своего положения. Грубо говоря, когда человек подавал заявку на кредит, то он думал, что сможет его вернуть. А когда банк принял решение выдать этот кредит, человек уже видит, что погасить этот долг он уже не сможет. Это ухудшение условий жизни людей. Причем ухудшение быстрое, — сказал Делягин. — Во-вторых, это кардинальное изменение прогноза. Каждый человек исходит не только из оценки своего текущего состояния, но и из оценки того, что происходит в стране. И когда человек видит, что мы входим во вторую волну коронабесия, он понимает, что, пожалуй, государство приняло решение добить экономику. Поэтому отказ от кредита — это отражение гибели надежд».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что высокая стоимость кредитов в России сказывается на способности населения платить по займам.