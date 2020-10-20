Магас, , 10:51 — REGNUM В Ингушетии может быть налажена промышленная добыча нефти. В этих целях власти региона намерены провести совместно со специалистами и учеными оценку месторождений. На днях состоялась встреча министра природных ресурсов и экологии региона Магомеда Евлоева с ректором Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктором Мартыновым, на которой был обсужден этот вопрос, сообщили 20 октября в пресс-службе министерства.

К работе над восстановлением добычи нефти будут привлечены сотрудники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина (РГУНГ), корпорации «Роснефть» и Росгеологии. Для начала предстоит провести научно-техническую экспертизу нефтегазовой платформы региона. Это позволит подобрать участки для опытно-промышленной разработки.

После этого будет спланирован «комплекс технологических методов и способов нефтедобычи применительно к конкретным месторождениям с учетом их сейсмических и геофизических особенностей».

Напомним, ранее в Ингушетии были проведены геологоразведочные работы, при которых специалисты университета имени Губкина и Росгеологии установили, что запасы нефти в регионе составляют около 6 млрд тонн. При этом качество сырья, по оценкам экспертов превосходит образцы, добываемые в других субъектах РФ, так как ингушская нефть легкая, маловязкая и малосернистая.

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