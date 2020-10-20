Москва, , 10:39 — REGNUM Российская компания «Силовые машины» поставила в Узбекистан оборудование для реконструкции гидроагрегата Фархадской ГЭС, сообщили в пресс-службе компании.

В России изготовили направляющий аппарат и подшипник гидротурбины. Всего планируется усовершенствовать четыре гидроагрегата. Общая мощность ГЭС после завершения работ должна увеличиться на 11,4%, до 127 МВт.

Кроме того, планируется увеличить КПД поворотно-лопастных и радиально-осевых гидротурбин. Ожидается, что ежегодная выработка электроэнергии увеличится на 18,8%, до 531,2 млн кВт∙ч.

Напомним, контракт на модернизацию Фархадской ГЭС был подписан в 2017 году между ПАО «Силовые машины» и АО «Узбекгидроэнерго».