Оренбург, , 10:36 — REGNUM В Оренбургской области собрано 83% овощного урожая. Валовый сбор составил 45 072,1 тонны (в 2019 году — 43 903,8 тонны), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсельхозе.

По данным ведомства, в 2020 году уборочная площадь овощей открытого грунта составила 2534,1 га, по сравнению с прошлым годом площадь увеличилась на 359,5 гектара.

Самые большие поля, занятые под овощи, находятся в Соль-Илецке — 1060,7 га. В городе завершились уборочные работы. Собрано урожай в 13 199,1 тонны овощей, урожайность составила 124,4 ц/га. Вторым городом с большими овощными полями является Оренбург (1018,7 га). В областном центре убрано 677 га (66%), собрано 23 375 тонн овощей при средней урожайности в 345,3 ц/га.

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