Москва, , 10:34 — REGNUM Минфин России закупает комплект программно-технических средств модуля формирования бюджетных росписей для распорядителей средств федерального бюджета. Лоты, которые оценили в 410 млн рублей, будут частью информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», передаёт ИА REGNUM.

Аукцион пройдёт 11 ноября 2020 года. Сами работы предстоит выполнить в несколько этапов — до 18 декабря 2021 года.

В документации уточняется, что «основной целью контракта является обеспечение возможности использования функционала государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Минфина России в части функционала модуля формирования бюджетных росписей распорядителей средств федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств». Оговорено также, что контракт затронет сведения, составляющие гостайну и данные, «доступ к которым ограничен федеральными законами в 2020—2021 годах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2020 года Министерство финансов РФ объявило конкурс, связанный с информсистемой, при начальной цене контракта почти 1 млрд рублей. Работы рассчитаны на шесть этапов. Завершить их планируют в декабре 2021 года. Сообщалось, что контракт затронет систему «Электронный бюджет» и её подсистемы.