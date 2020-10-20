Москва, , 10:31 — REGNUM По итогам сентября 2020 года самое большое число новых электрокаров в России было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В отчётный месяц в российской столице была приобретена почти половина (49%) от всех купленных в России новых электрокаров. Таким образом, московские автолюбители за месяц приобрели 26 экземпляров автомобилей с электромотором.

На втором месте по количеству продаж электромобилей находится Санкт-Петербург. В этом регионе в прошлом месяце было продано 11 экземпляров электрических авто. Третье место рейтинга занимает Подмосковье с результатом восемь проданных электрокаров.

Пятёрку регионов-лидеров замыкают Челябинская (4 ед.) и Новосибирская области (3 ед.).

Напомним, в сентябре текущего года российские дилеры приобрели 91 новый электрокар, что в четыре раза больше прошлогоднего уровня продаж.

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