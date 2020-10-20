Сеул, , 10:40 — REGNUM Южная Корея занимает второе место в мире по показателю скорости загрузки данных в сетях 5G. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные аналитической компании OpenSignal.

Согласно результатам исследования, проведенного с 1 июля по 28 сентября текущего года в 15 странах, первенство в списке принадлежит Саудовской Аравии, где скорость загрузки данных в сетях 5G составляет 377,2 Мбит/с. Показатель Южной Кореи равен 336,1 Мбит/с.

Известно, что далее по списку следуют Австралия, Тайвань, Испания, Кувейт, Италия, Таиланд и Швейцария.

Средняя скорость загрузки данных в данных странах варьируется от 165,6 Мбит/с до 215,8 Мбит/с.