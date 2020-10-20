Киев, , 10:27 — REGNUM Уровень падения ВВП Украины в текущем году не превысит 4,8%, заявила в эфире украинского телевидения вечером 19 октября заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив.

«Это значительно лучший показатель по сравнению с тем, который еще в начале года, в период неопределенности, мы наблюдали на Украине… В частности, последние три месяца свидетельствуют, что экономика медленно восстанавливается», — заявила Ковалив.

Она дала понять, что в этом смысле на Украине дела идут значительно лучше, чем в других странах.

«Если посмотреть глобально на экономику, то даже еврозона за первое полугодие упала в среднем на 11,2%. В целом в этом году мировая экономика падает», — подчеркнула Ковалив.

Реагируя на информацию о том, что МВФ недавно озвучил прогноз на уровню падения украинской экономики, до 7,2%, заместитель главы офиса президента назвала эту оценку «пессимистичной».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным правительства, падение экономики Украины в январе-июле 2020 г. оценивается на уровне 6,2%, против 6,5% по итогам первого полугодия этого года. Вместе с тем, в госбюджет-2020 заложено падение экономики на 4,6%.