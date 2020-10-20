Магадан, Магаданская область, , 10:33 — REGNUM В думу Магадана обратилось руководство МУП «Водоканал» с просьбой помочь в решении финансовых проблем — градообразующее предприятие находится на грани банкротства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

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Основные убытки «Водоканала» связаны с тарифом на воду и долгами населения.

Жители Магадана накопили около 230 млн рублей по счетам МУП. Банки отказывают предприятию в кредитовании, при том, что ещё два года назад оно не нуждалось в привлечении заёмных средств.

Депутаты приняли решение обратиться к губернатору Колымы Сергею Носову, чтобы вернуться к вопросам формирования тарифа для «Водоканала».

Как сообщало ИА REGNUM, в арбитраж Тверской области поступил банкротный иск к МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Торжокского района», которое работает в сфере водоснабжения. Исковое заявление пока не принято судом к производству.