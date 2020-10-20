Нур-Султан, , 10:24 — REGNUM Около половины всех закупаемых лекарств от COVID-19 в Казахстане производятся местными фармацевтическими компаниями. Об этом 20 октября заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, более 30% всех закупаемых лекарств производятся в Казахстане. Среди лекарств от COVID-19 на долю казахстанских производителей приходится 48% от общего объема закупок.

Министр добавил, что основным стимулом для развития местных производителей стала программа заключения долгосрочных договоров сроком до 10 лет. В частности, с 2009 года заключено 88 договоров на поставку 5042 лекарств.

Читайте также: Казахстан закупил для стационаров лекарства на $7,3 млн