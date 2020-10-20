Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Аукционный дом RM Sotheby's выставил на продажу концепт-кары Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica (B.A.T.) 5, 7 и 9. Об этом сообщается на сайте компании.

Все выставленные на продажу модели были созданы итальянским ателье Bertone. Необычные кузова машин созданы не для эпатажа, а для воплощения в автомобилях последних наработок в области аэродинамики.

Так, у купе Alfa Romeo под номером «пять» коэффициент сопротивления равен 0,23, у модели под номером «семь» — 0,19.

Все три модели в 1989 году на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич купил неизвестный покупатель. Теперь спустя более чем 30 лет машины выставят на аукцион, который пройдёт 28 октября нынешнего года.

За модели продавец планируют получить от 14 до 20 млн долларов. В качестве «подарка» покупатель получит несколько картин. Среди полотен будет картина известного абстракциониста Марка Ротко 1958 года.

Ранее на американской онлайн-площадке Bring a Trailer был выставлен на продажу раритетный кабриолет Chevrolet Corvette 1965 года выпуска.

Читайте также: Во Франции на аукционе продали болид Citroen Себастьена Лёба