Кызыл, , 10:10 — REGNUM 20 октября в 12:18 по местному времени (08:18 МСК) защитной автоматикой была отключена одна из линий 220 кВ в Республике Тува. За 1 час 11 минут энергетикам филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири удалось полностью восстановить электроснабжение отключенных потребителей по резервной линии. Во время сбоя социально-значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников, сообщили в компании. Бригады энергетиков ведут завершающие ремонтные работы на месте повреждения.

В свою очередь, глава Тывы Шолбан Кара-Оол на своей официальной странице ВКонтакте поблагодарил «Россети» за оперативную и слаженную работу по устранению последствий аварии. «Включили! Молодцы энергетики, за короткий срок справились. Прошу на этом примере, всем аварийным службам оценить свои структуры, проверить исправность дополнительных источников энергии, уровень взаимодействия. Впереди суровая зима, надо быть готовым ко всем нештатным ситуациям», — написал глава республики.