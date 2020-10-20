Москва, , 10:07 — REGNUM В понедельник, 19 октября, нефть предприняла еще одну неудачную попытку возобновления роста, снова натолкнувшись на сопротивление в районе 43,55 долларов за баррель. По итогам дня Brent закрылась ниже 43 долларов, лишившись 0,7%, а на утренних торгах вторника демонстрирует небольшой бычий уклон, расположившись немногим выше 100-дневной скользящей средней. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, встреча мониторингового комитета ОПЕК+ не оказала ощутимого воздействия на рынок. Члены альянса подтвердили приверженность текущей сделке и не дали никаких намеков на корректировку ее параметров, а значит, по умолчанию предполагается возобновление наращивания добычи с января следующего года. Впрочем, многие участники рынка полагают, что условия соглашения могут быть изменены, если ситуация с коронавирусом продолжит усугубляться. В этом контексте более содержательным может оказаться заседание, которое состоится в конце ноября, отметил он.

Дадашев добавил, что локальным негативным фактором для рынка служит более оперативное восстановление производства черного золота в Ливии, чем ожидалось. И это происходит в период, когда угроза для спроса только продолжает нарастать в условиях пандемии. Неудивительно, что на этом фоне Brent испытывает трудности с привлечением покупателей. Стратегия продаж на росте остается актуальной и не предполагает существенного продвижения фьючерсов от текущих уровней.

По его словам, с технической точки зрения картина может улучшиться в случае уверенного пробоя сопротивления 43,50 долларов, однако на данном этапе такой сценарий маловероятен, тем более что инвесторы на мировых площадках не проявляют устойчивого спроса на рисковые активы в силу наличия ряда факторов неопределенности.