Москва, , 10:04 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить микрофинансовые организации (МФО) и провести кредитную амнистию для их заемщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

«Так называемые займы до зарплаты необходимо запретить. В цивилизованной стране кредитов под 300−700% годовых быть не может, это нонсенс. Фактически это мошенники, которые пользуются безграмотностью или безвыходным положением самых беззащитных людей. Для заемщиков таких организаций необходимо провести кредитную амнистию, проще говоря, списать им долги», — заявил Миронов.

Парламентарий убежден, что во время экономического кризиса такие организации вдвойне опасны для общества.

По последним данным, во время пандемии почти каждый третий житель России был вынужден впервые занять деньги в МФО.