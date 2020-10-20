Черкесск, , 10:02 — REGNUM Через два года в Карачаево-Черкесии не останется ветхого жилья. Все дома, признанные таковыми на 1 января 2017 года, будут расселены. Республика станет первым субъектом в России, в котором будет полностью решена проблема расселения граждан из аварийного жилья.

Об этом заявил 19 октября председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, побывавший в Карачаево-Черкесии с рабочей поездкой.

Он присутствовал на подписании дополнительного соглашения между субъектом и Фондом, подписи под которым поставили глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и генеральный директор Фонда Константин Цицин. В рамках этого документа госкорпорация окажет содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства КЧР, что послужит досрочному завершению программы.

По словам Степашина, Карачаево-Черкесия досрочно — до конца 2020 года — завершит расселение домов, признанных аварийными на 1 января 2017 года и это позволит ей рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета на полную ликвидацию ветхого жилья.

«Это значит, что у нас будет возможность найти дополнительные финансовые ресурсы. И к 100-летию Карачаево-Черкесии республика должна быть без аварийного, непригодного для проживания жилья. Первая в нашей стране!»— заявил Степашин.

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