Москва, , 09:57 — REGNUM На 1 октября 2020 года, в России осталось 378 банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что российская банковская система демонстрирует устойчивость.

«Банк России с 2014 года проводит активную работу по финансовому оздоровлению российской банковской системы, — сказал Марков. — За это время были отозваны лицензии у многих банков, проводивших сомнительные операции или осуществлявших рискованную банковскую деятельность, а также у финансово неустойчивых банков. В результате их количество сократилось с более чем 1000 до 378 банков на 1 октября 2020 года. Оставшиеся банки четче следят за соблюдением действующего законодательства и действующих правил при проведении своих операций, а также за тем, чтобы их финансовое положение было устойчивым».

В связи с этим, как пояснил Марков, число банков, у которых ЦБ РФ отзывает лицензии, в последнее время заметно сократилось.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что банки РФ по итогам 2020 года получат больше 1 трлн прибыли.