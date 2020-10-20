Москва, 20 октября 2020, 09:57 — REGNUM На 1 октября 2020 года, в России осталось 378 банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что российская банковская система демонстрирует устойчивость.
В связи с этим, как пояснил Марков, число банков, у которых ЦБ РФ отзывает лицензии, в последнее время заметно сократилось.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что банки РФ по итогам 2020 года получат больше 1 трлн прибыли.